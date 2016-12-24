ما هي فوائد البيض للاطفال؟ إكتشفوها معنا

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على نمو الطفل ويسمح بإنتاج خلايا جديدة في الجسم

يحتوي البيض على نحو 1000 ميكروغرام من الكولين الذي يعتبر مهمًا من أجل بناء أغشية الخلايا وتطور الدماغ

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تتعدّد كثيرا فوائد البيض على صحة الطفل، ومن أهمها سنذكرها في المقال التالي عبر موقع العرب.كوم، تابعوها..



صورة توضيحية

يساعد على نمو الطفل

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على نمو الطفل ويسمح بإنتاج خلايا جديدة في الجسم.

يقوي النظر

يعتبر البيض غنيًا بمادتي اللوتين والزياكسانثين اللتين تقوّيان نظر الطفل وتحدّان من تعرّضه لمشكلة البقعة الصفراء.

يساعد في بناء أغشية الخلايا

يحتوي البيض على نحو 100 ميكروغرام من الكولين الذي يعتبر مهمًا من أجل بناء أغشية الخلايا وتطور الدماغ.

يقوّي العظام

يعتبر البيض غنيًا بالفيتامين سي الذي يبقي عظام الطفل قوية.

يبقي الشعر بصحة جيدة

يحتوي البيض على 9 أنواع من الأحماض الأمينية التي تقوّي الأظافر وتبقي الشعر بصحة جيدة.