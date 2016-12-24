5 أسباب تدفعكِ لإعطاء الحليب لطفلكِ يومياً!

3 عوامل تحدّد قوّة العظام عند الأطفال؛ النشاط الجسدي، العامل الوراثي والكالسيوم. وبما أنّ الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، فإنكِ تضمنين جزءاً كبيراً لنموّ عظام طفلكِ بشكل سليم. كذلك، فإنّ الحليب يحتوي أيضاً على الفيتامين D الذي يساعد على إمتصاص الجسم للكالسيوم



إكتشفي عزيزتي الأم عبر موقع العرب من خلال المقال التالي 5 أسباب تدفعك الى تشجيع طفلك على شرب الحليب يوميًا...



صورة توضيحية

نمو الدماغ والجهاز العصبي

في أي عمر كان طفلكِ، طالما أنّه تخطّى السنة الواحدة، فهو يحتاج إلى الحليب البقري لتعزيز نموّ جهازه العصبي ودماغه بشكل سليم.



العظام القوية

3 عوامل تحدّد قوّة العظام عند الأطفال؛ النشاط الجسدي، العامل الوراثي والكالسيوم. وبما أنّ الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، فإنكِ تضمنين جزءاً كبيراً لنموّ عظام طفلكِ بشكل سليم. كذلك، فإنّ الحليب يحتوي أيضاً على الفيتامين D الذي يساعد على إمتصاص الجسم للكالسيوم.



أسنان صحية

بفضل تركيبته الغذائية الغنيّة، يساعد شرب الحليب يومياً على حماية مينا الأسنان من المواد الحمضية، كما يخفّف من أمراض اللثّة والتسوّس. إليكِ المزيد من النصائح غذائية لحماية أسنان طفلك.



تفادي الجفاف

من الضروري أن يحصل طفلكِ على الترطيب الكافي خلال اليوم. ونظراً لتركيبة الحليب الغنية بالماء، سيساعده ذلك على محاربة الجفاف لوقت أطول.



تعزيز مستوى الطاقة

يحتاج طفلكِ إلى الطاقة لإكمال يومه على الصعيد الجسدي والذهني، خصوصاً في سنّ الدراسة. لذلك، فإن شرب الحليب اليومي يمدّه بالفيتامينات والمعادن اللازمة لإبقائه حيوياً ونشيطاً طوال اليوم!