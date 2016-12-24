حفلة نهاية الفصل الاول في مدرسة العلا الاهلية الرملة

بدأ الحفل بقراءة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ثم بدأت الفعاليات الرياضية في المدرسة حيث أقيمت مباريات ودية بين الطلاب والمعلمين مع مشاركة بعض الأهالي



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احتفلت مدرسة العلا الأهلية في الرملة بنهاية الفصل الأول، حيث تضمن الإحتفال فقرات رياضية وفنية إبداعية من المعلمين والطلاب.



خلال احدى الفعاليات

بدأ الحفل بقراءة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ثم بدأت الفعاليات الرياضية في المدرسة، حيث أقيمت مباريات ودية بين الطلاب والمعلمين مع مشاركة بعض الأهالي. كما وتخلل الإحتفال عرض لطالبات عن مأساة حلب وفقرات فنية ابداعية من إبداعات الطلاب.

واختتم الحفل بتكريم المتميزين تحصيليًا وسلوكيًا من قبل المربين. هذا، وقد كرّمت جمعية العلا طاقم المعلمين على جهودهم المباركة المبذولة لخدمة المدرسة وطلابها .