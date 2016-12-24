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كوكتيل غرائب وطرائف معرض الجليد والثلوج يجذب السياح إلى هاربين الصينية.. صور

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معرض الجليد والثلوج في هاربين..صور
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معرض الجليد والثلوج يجذب السياح إلى هاربين الصينية.. صور

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2016-12-27 18:56:45 A A

إنطلق في مدينة هاربين الصينية، كما في كل عام، فعاليات مهرجان ومعرض الجليد والثلوج الدولي الـ43، حيث افتتح المعرض يوم 22.12.2016 ويُقدم من خلال منحوتات وتحف فنية عملاقة من الجليد والثلج. هذا، ومن المقرر أن يستمر لعدة أسابيع خلال الموسم الشتوي الحالي، ويستقطب الكثير من الزوار والسياح من مختل أنجاء العالم! تابعوا الصور...

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