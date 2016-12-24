معرض الجليد والثلوج يجذب السياح إلى هاربين الصينية.. صور

إنطلق في مدينة هاربين الصينية، كما في كل عام، فعاليات مهرجان ومعرض الجليد والثلوج الدولي الـ43، حيث افتتح المعرض يوم 22.12.2016 ويُقدم من خلال منحوتات وتحف فنية عملاقة من الجليد والثلج. هذا، ومن المقرر أن يستمر لعدة أسابيع خلال الموسم الشتوي الحالي، ويستقطب الكثير من الزوار والسياح من مختل أنجاء العالم! تابعوا الصور...