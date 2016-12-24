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كوكتيل غرائب وطرائف اجواء مميزة ضمن مهرجان سانتا كلوز في فنلندا..صور

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مهرجان سانتا كلوز في فنلندا..صور
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اجواء مميزة ضمن مهرجان سانتا كلوز في فنلندا..صور

 

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2016-12-26 07:29:38 A A

تحتفل قرية "سانتا" في روفانيمي الفنلندية كل عام بمهرجان خاص ومميز بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهو مهرجان سانتا كلوز الذي يحبه الأطفال والكبار. حيث يتجوّل بابا نويل أو سانتا كلوز بمركبته الخاصة في شوارع القرية ويوزع الهدايا على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد.. تابعوا الصور!

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