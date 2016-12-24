اجواء مميزة ضمن مهرجان سانتا كلوز في فنلندا..صور

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

تحتفل قرية "سانتا" في روفانيمي الفنلندية كل عام بمهرجان خاص ومميز بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهو مهرجان سانتا كلوز الذي يحبه الأطفال والكبار. حيث يتجوّل بابا نويل أو سانتا كلوز بمركبته الخاصة في شوارع القرية ويوزع الهدايا على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد.. تابعوا الصور!