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شباب وصبايا جمالك سيدتي تعرفوا معنا على فوائد الثلج وتأثيراته على البشرة؟

شباب وصبايا

ما هي فوائد الثلج على البشرة؟
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تعرفوا معنا على فوائد الثلج وتأثيراته على البشرة؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-24 18:28:00 A A

أكثر حلم يراود الفتيات في الفترة الأخيرة هو حلم البشرة النضرة البراقة، الخالية من البقع السوداء، ولكن قد يكون تحقيق ها الحلم صعبًا ويتطلب القليل من المجهود والمبالغ، فإذا كنت من الصبايا اللاتي ترغبن بإطلالة رائعة وبشرة نقية إليك المكون الذي اختاره لك موقع العرب.كوم، فهو مكون سحري في العناية بالبشرة، وهو مكعبات الثلج، فجربي تدليك وجهك يوميا به لثواني قصيرة وستلاحظين الفرق. وتابعي الفوائد التي ستذهلك من هذا المكون السحري..


صورة توضيحيّة

أولًا: يخلص من انتفاخات الوجه، وانتفاخ العينين.

ثانيًا: يعمل على تضييق المسام وتصغيرها.

ثالثًا: يخلص الوجه من الهالات السوداء.

رابعًا: يحد من آلام البثور المزعجة ويمنع تكاثرها.

خامسًا: تعتبر معكبات الثلج علاجًا سحريًّا لحروق الشمس والطفح الجلدي.

سادسًا: يثبت المكياج لفترة أطول.

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