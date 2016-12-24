ميزة جديدة في تطبيق سكايب.. ما هي؟

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صرح مسؤولون في شركة سكايب عن طرح ميزة جديدة في التطبيق وهي دمج ميزة الترجمة الفورية مع مكالمات الهواتف والخطوط الأرضية، إذ كانت ميزة الترجمة التي بدأ تداولها بين المستخدمين عام 2014، تعمل فقط على المكالمات عبر التطبيق فقط.



صورة توضيحيّة

وسيحتاج المستخدمون إلى ثلاثة أشياء لاستخدام الميزة الجديدة وهي التسجيل مجانا ببرنامج Windows Insider، والتحديث إلى أحدث إصدار من برنامج سكايب، إلى جانب امتلاك رصيد بالتطبيق.

وستعمل ميزة الترجمة تلقائياً، وكل ما عليك هو بدء المكالمة والتبديل إلى وضع علامة "ترجمة"، ثم تحديد اللغات، وعندما يجيب الشخص على الجانب الآخر، ستصل إليه رسالة تقول له أن المكالمة يجري تسجيلها وترجمتها.