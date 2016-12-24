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فنانين فن عالمي جيجي حديد ترفض الزواج من حبيبها زين مالك.. فما السبب؟

فنانين

جيجي حديد ترفض الزواج من حبيبها زين مالك
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جيجي حديد ترفض الزواج من حبيبها زين مالك.. فما السبب؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-24 18:27:51 A A

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبر عارضة الأزياء جيجي حديد بعد أن رفضت عرض زواج تقدّم به الفنان العالمي زين مالك بحجة أن هذا الموضوع جاء متسرعًا.


جيجي حديد وزين مالك

وبحسب التقارير فإنّ حديد لم تشعر بأنها جاهزة عندما تقدّم إليها بطلب الزواج. فهي لا زالت في الحادي  والعشرين من عمرها وهي لا تشعر بأنها جاهزة للارتباط، فرفضت طلبه، وأشارت إلى أنّها رأت والدتها تخوض طلاقين وهي تريد أن تتأكد مئة في المئة قبل أن تأخذ قراراً مصيرياً". 

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