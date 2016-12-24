نصائح ضرورية لتحصين طفلك من نقص الفيتامين D مستقبلاً

من أهمّ المصادر الطبيعيّة للفيتامين D



الأسماك الغنية بالزيوت

تركيبات الحليب المدعّمة (نيدو فورتيجرو)

الأجبان

صفار البيض

الحبوب

لبن الزبادي

إليك عزيزتي الأم عبر موقع العرب.كوم المقال التالي من خلاله نقدم لك بعض النصائح المهمة كي يحصل طفلك على الكمية الكافية من الفيتامين D ويتفادى أي نقص في المستقبل.. تابعي معنا



صورة توضيحية

إنّ نقص الفيتامين D لدى الأطفال يؤدي الى إنعكاسات صحية خطيرة وبالأخص على نمو العظام وصحة الأسنان.

التعرّض للشمس

تأكّدي من أنّ طفلكِ يتعرّض لوقت كافٍ لأشعة الشمس، إذ إنّ نحو 80 في المئة من كمية الفيتامين D التي يحتاجها الطفل، كما الراشد تأتي نتيجة التعرّض لهذه الأشعّة. ولكن، من الضروري ألّا تضعي طفلكِ في المقابل أمام مخاطر أخرى جرّاء ضرر الأشعّة ما فوق البنفسجية. لذلك، تأكّدي من أنّه يضع كريماً واقياً، مع قبّعة ونظارات شمسية في حال أردتما تمضية وقت طويل في الخارج، خصوصاً ما بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة مساءً.



الإستعانة بالمكمّلات الغذائية

للحصول على كمية الفيتامين D المطلوبة، قد لا يكون الطعام المناسب والتعرّض لأشعة الشمس كافيين، ومن المفضّل أن تستعيني أيضاً بمكمّل غذائي خاصّ بالأطفال. ولكن قبل الإقدام على هذه الخطوة، إستشيري طبيب طفلكِ في هذا الخصوص لإعطائكِ الجرعة المناسبة حسب عمره.



النظام الغذائي

قليلةٌ هي أصناف الأطعمة التي تحتوي على كمية كافية من الفيتامين D، لذلك، فإنّ من الضروري التعرّف عليها وإدخالها إلى نظام طفلكِ الغذائي بإعتدال.



أهمّ المصادر الطبيعيّة للفيتامين D

الأسماك الغنية بالزيوت

تركيبات الحليب المدعّمة (نيدو فورتيجرو)

الأجبان

صفار البيض

الحبوب

لبن الزبادي

بعض أنواع الفطر

لحمة الكبد البقري

عصير البرتقال

