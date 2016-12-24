إليسا ضيفة عمرو أديب في برنامج كل يوم..صور

أكّدت إليسا على أنها تحرص على تقديم أغاني جيدة تليق بها، ولهذا السبب تظل حوالي عامين في تحضير ألبوماتها

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استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" الذي يعرض على شاشة ON E الفنانة اللبنانية إليسا. وخلال حديثها أشارت إليسا إلى أنها من أكثر الفنانات في الوسط العربي التي لديها جمهور كبير حقيقيًّا وافتراضيا، ولها شعبية كبيرة واسم خاص.



إليسا

وأكّدت إليسا على أنها تحرص على تقديم أغاني جيدة تليق بها، ولهذا السبب تظل حوالي عامين في تحضير ألبوماتها. وكانت إطلالتها في البرنامج إطلالة عفوية بفستان أنيق ناسبها، وقدّمت باقة من أغانيها وأغاني لعمالقة مثل عبد الحليم وغيره..