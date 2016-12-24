بالصور.. مي كسّاب تضع طفلتها الأولى من زوجها أوكا

حرص عدد من الفنانات والأصدقاء المقربين من مي على زيارتها في المستشفى

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أنجبت الفنانة المصرية مي كسّاب طفلتها الأولى من زوجها المغني الشعبي أوكا، حيث خضعت لعملية ولادة قيصرية مساء الجمعة 23 ديسمبر/ كانون أول، ووضعت طفلتها "فريدة".

هذا، وقد حرص عدد من الفنانات والأصدقاء المقربين من مي على زيارتها في المستشفى وإلتقاط صور لها وهم بصحبتها في المستشفى قبل دخولها لغرفة العمليات وتمّ نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي Instagram.