النّاصرة تستقبل الميلاد المجيد بالمسيرة التقليدية الـ34 وسط مشاركة واسعة ومميزة

تأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح إله المحبة والسلام وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم

إختتمت اليوم السبت، مسيرة الميلاد الرابعة والثلاثون التي تنظمها جمعية موكب الميلاد، بالتعاون مع منظمة الكشاف الكاثوليكي وبلدية الناصرة وشرطة المدينة.



صور من المسيرة



وبدأت المسيرة من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وإنتهاءً في منطقة الكنائس في الكازنوفا، ويشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، ويرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة بابا نويل.

وتأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح إله المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد.



وتنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس في الكازانوفا، تلقى فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة علي سلام، وتُسمع التراتيل الميلادية وتطلق الألعاب النارية التي تقدمها وزارة السياحة. وهذه المسيرة تُعبّر عن وحدّة هذه المدينة بكل فئاتها وأحيائها.