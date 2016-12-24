اغلاق
اغلاق
أخبار محليات النّاصرة تستقبل الميلاد المجيد بالمسيرة التقليدية الـ34 وسط مشاركة واسعة ومميزة

أخبار

الناصرة والقضاء النّاصرة تستقبل الميلاد المجيد بالمسيرة التقليدية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النّاصرة تستقبل الميلاد المجيد بالمسيرة التقليدية الـ34 وسط مشاركة واسعة ومميزة

تأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح إله المحبة والسلام وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم 

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
من: نزار عليمي وأنور أمارة - مراسلي موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-24 16:14:56 A A

إختتمت اليوم السبت، مسيرة الميلاد الرابعة والثلاثون التي تنظمها جمعية موكب الميلاد، بالتعاون مع منظمة الكشاف الكاثوليكي وبلدية الناصرة وشرطة المدينة.


صور من المسيرة

وبدأت المسيرة من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وإنتهاءً في منطقة الكنائس في الكازنوفا، ويشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، ويرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة بابا نويل.

وتأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح إله المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد.

وتنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس في الكازانوفا، تلقى فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة علي سلام، وتُسمع التراتيل الميلادية وتطلق الألعاب النارية التي تقدمها وزارة السياحة. وهذه المسيرة تُعبّر عن وحدّة هذه المدينة بكل فئاتها وأحيائها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: مصرع عبد القادر حسيني متأثرًا بجراحه | [545 قراءة]
2 النّاصرة: النجم محمد عسّاف يُلهب الجماهير | [494 قراءة]
3 علي سلام يزور عائلة حسيني للوقوف الى جانبهم في مصابهم الجلل | [312 قراءة]
4 تعادل مثير للاخاء ضد ريشون لتسيون | [244 قراءة]
5 نتنياهو: إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا القرار المشين | [206 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب