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رياضة وشباب رياضة عالمية مويس: يان سيغيب 12 أسبوعًا بعد خضوعه لجراحة في الركبة

رياضة وشباب

مويس: يان سيغيب لمدة 12 أسبوعًا
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مويس: يان سيغيب 12 أسبوعًا بعد خضوعه لجراحة في الركبة

ديفيد مويس:

خضع يان لجراحة خلال الأسبوع الجاري لعلاج مشكلة في الركبة في الوقت الحالي نعتقد أنه سيغيب لما يقرب من 12 أسبوعا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-24 16:14:58 A A

أعلن ديفيد مويس ، مدرب سندرلاند المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميًا عن غياب لاعب الوسط يان كيرشوف عن المنافسات لنحو ثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة.


اللاعب يان كيرشوف

وصرّح مويس، قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الإثنين المقبل في الدوري، قائلا: "خضع يان لجراحة خلال الأسبوع الجاري لعلاج مشكلة في الركبة، في الوقت الحالي نعتقد أنه سيغيب لما يقرب من 12 أسبوعا".

وعاد المدافعان خافيير مانكيو وبيلي جونز ولاعب الوسط ستيفن بينار للتدريبات، ولكن موس قال إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركتهم أمام يونايتد. وتولى مويس تدريب يونايتد بعقد لمدة ست سنوات، ولكنه أقيل بعد عشرة أشهر في 2014.

وإختتم مويس، بالقول: "جاء مدربون آخرون ورحلوا وكانت المهمة صعبة عليهم للغاية أيضًا"، في إشارة منه إلى لويس فان جال، الذي جاء بعده، ثم رحل ليتولى جوزيه مورينيو المهمة.

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