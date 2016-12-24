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عين لبنان ومخرز نصرالله/ بقلم: احمد عياش

أحمد عياش في مقاله:



في قراءة لما قاله نصرالله أمس، يمكن تلمس ما يريده من الحكومة التي تستعد لنيل ثقة مجلس النواب. فقد شدد على ضرورة التوافق على البيان الوزاري وأن "لا يكون هناك أي مشاكل"

بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005 وغرق النظام في بحر الدماء السورية التي سفكها ولا يزال مع أعوانه منذ عام 2011، فقد أصبحت الوصاية على لبنان بيد "حزب الله" الوكيل الحصري للمشروع الايراني في المنطقة

لبنان اليوم فعليا هو متراس بسبب سياسة "الحفاظ على انتصار حلب" وفق تعبير نصرالله. وهذا ما يفسّر قول نصرالله انه "يحب أن نكون على حذر مما قد تقوم به الجماعات الارهابية نتيجة الخسائر التي تلحق بها"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-24 08:33:36 A نشر: 2016-12-24 08:33:36 A