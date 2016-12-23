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السلطات المحلية

المغار والقضاء مجلس طرعان المحلي يوزيع 550 منحة دراسيّة
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مجلس طرعان المحلي يوزيع 550 منحة دراسيّة بمبلغ يقارب 600 الف شيكل

عماد الأمين:

واجبي كرئيس داعم للعلم والتعليم ان اسعى لنيل الافضل لطلابنا وطالباتنا

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-23 23:29:09 A A

العلم مفتاح الحياة.. شمعة تضيء لنا الدروب.. تاج من نور يوضع على رأس العالِم ليرفع مكانته"، إيماناً منا بالعلم وثقةً بشبابنا في بناء مستقبل واعد قام المجلس المحلي للسنة الثانية على التوالي بتوزيع 550 منحة دراسية بمبلغ ما يقارب 600 الف شيكل على طلاب اللقب الاول في المعاهد العليا. هذا وقد حضر حفل توزيع المنح على ابنائنا الطلبة، حضره: د. فخري حسن- رئيس نقابة اطباء الاسنان العرب بروفيسور زاهر عزام- عميد كلية الطب في التخنيون السيد اشرف جبور- مدير معهد الرواد واعضاء المجلس المحلي ومجموعة من وجهاء القرية".


صور خلال توزيع المنح الدراسيّة

وتابع البيان: "كما القى السيد عماد الأمين كلمة أشاد فيها بالعلم وحث الطلاب على التفوق والتميز في حياتهم العلمية، وابتدأ كلمته بوقفة حداد على فقدان علم من أعلام العلم في طرعان المدير لطيف سلامة الذي وافته المنية اليوم. وقال: "واجبي كرئيس داعم للعلم والتعليم ان اسعى لنيل الافضل لطلابنا وطالباتنا".

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