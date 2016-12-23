شاب: ارتبطت بشابة تكبرني بعامين واليوم أشعر بالندم

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ارتبطت بفتاة تكبرني بعامين، وبعد خطوبتنا بأقل من خمسة أشهور أشعر بالندم، فأشعر بكافة الأمور في الحياة أنها أكبر مني، وأنا أحب أن أعيش عمري الطبيعي، ومعها أشعر أني كبير جدًّا! وانا لا أريد هذه الحياة، كيف أصارحها بأنّ مشاعري نحوها تبدّلت وأني لم أعد أحبها كما في السابق؟؟؟



صورة توضيحيّة



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