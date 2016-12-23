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مجتمع قصة من الحياة شاب (19 عامًا): وفاة أخي في صغري أثرت على نفسيتي.. وأشعر أني وحيد

مجتمع

شاب (19 عامًا): وفاة أخي في صغري أثرت على نفسيتي
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شاب (19 عامًا): وفاة أخي في صغري أثرت على نفسيتي.. وأشعر أني وحيد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-24 07:32:26 A A

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مرحبا أود أن أعرض عليكم مشكلتي أنا شاب عمري 19 عامًا، توفي أخي عندما كنت في الصف الخامس ابتدائي، هو كان توأمي، وأثر هذا الموضوع علينا جميعًا في المنزل، ومن يومها لم يصبح لدي أي صديق لأني خسرت الصديق الحقيقي في حياتي، أحاول اليوم أن أصادق بعض الشبان لكني لا أقدر على ذلك دائما أتذكر أخي في كل الأوقات.. أنا أشعر بالوحدة القاتلة وأريد أن أصبح اجتماعيًّا. ساعدوني!


صورة توضيحيّة
 
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