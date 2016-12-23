شاب (19 عامًا): وفاة أخي في صغري أثرت على نفسيتي.. وأشعر أني وحيد

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مرحبا أود أن أعرض عليكم مشكلتي أنا شاب عمري 19 عامًا، توفي أخي عندما كنت في الصف الخامس ابتدائي، هو كان توأمي، وأثر هذا الموضوع علينا جميعًا في المنزل، ومن يومها لم يصبح لدي أي صديق لأني خسرت الصديق الحقيقي في حياتي، أحاول اليوم أن أصادق بعض الشبان لكني لا أقدر على ذلك دائما أتذكر أخي في كل الأوقات.. أنا أشعر بالوحدة القاتلة وأريد أن أصبح اجتماعيًّا. ساعدوني!



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