الضفة الغربية الخليل: حادث طرق بين مركبة فلسطينية وجيب شرطة
الخليل: حادث طرق بين مركبة فلسطينية وجيب شرطة حرس حدود
لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:
تمت احالة كافة المصابين للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات
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أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الجمعة أنه "وقع ظهيرة اليوم الجمعة على محور شارع رقم 60 في منطقة الخليل حادث طرق تخلله اصطدام بين مركبة فلسطينية واخرى من طراز جيب لشرطة حرس الحدود مسفرا عن اصابة 7 اشخاص طفيفا وآخر متوسطا وبما شمل 4 من افراد شرطة حرس الحدود (اصابات طفيفة)، هذا وتمت احالة كافة المصابين للعلاج في المستشفيات وسط مباشرة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
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