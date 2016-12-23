ما هي فوائد السمسم الصحية؟ إكتشفوها معنا

يحتوي السمسم على الكالسيوم

يحتوي كل 100 غرامًا من السمسم على 60 ميليغرامًا من الكالسيوم.لذلك، عليك ان تتأكدي من إضافة السمسم إلى نظام طفلك الغذائي إذ يعتبر الكالسيوم أساسيًا من أجل نمو عظامه

هل تعلم أنّ لل سمسم العديد من ال فوائد الصحية؟ تابعوا المقال التالي عبر موقع العرب.كوم لتتعرفوا على فوائده...



صورة توضيحية

يحتوي على الكالسيوم: يحتوي كل 100 غرامًا من السمسم على 60 ميليغرامًا من الكالسيوم.لذلك، عليك ان تتأكدي من إضافة السمسم إلى نظام طفلك الغذائي إذ يعتبر الكالسيوم أساسيًا من أجل نمو عظامه.



يحتوي على الدهون غير المشبعة: يحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون ومعظمها دهون غير مشبعة. لذلك، لا يعتبر هذا الأمر مفيدًا للأطفال فقط بل للبالغين أيضًا.



أخيرًا، في حال كان لديك أي أسئلة إضافية حول هذا الموضوع، لا تترددي باستشارة الطبيب الذي يمكنه أن يساعدك في أي موضوع يخطر ببالك.