اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير ما هي فوائد السمسم الصحية؟ إكتشفوها معنا

صحة

ما هي فوائد السمسم الصحية؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ما هي فوائد السمسم الصحية؟ إكتشفوها معنا

يحتوي السمسم على الكالسيوم

يحتوي كل 100 غرامًا من السمسم على 60 ميليغرامًا من الكالسيوم.لذلك، عليك ان تتأكدي من إضافة السمسم إلى نظام طفلك الغذائي إذ يعتبر الكالسيوم أساسيًا من أجل نمو عظامه

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-25 18:39:02 A A

هل تعلم أنّ لل سمسم العديد من ال فوائد الصحية؟ تابعوا المقال التالي عبر موقع العرب.كوم لتتعرفوا على فوائده... 


صورة توضيحية 

يحتوي على الكالسيوم: يحتوي كل 100 غرامًا من السمسم على 60 ميليغرامًا من الكالسيوم.لذلك، عليك ان تتأكدي من إضافة السمسم إلى نظام طفلك الغذائي إذ يعتبر الكالسيوم أساسيًا من أجل نمو عظامه.

يحتوي على الدهون غير المشبعة: يحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون ومعظمها دهون غير مشبعة. لذلك، لا يعتبر هذا الأمر مفيدًا للأطفال فقط بل للبالغين أيضًا.

أخيرًا، في حال كان لديك أي أسئلة إضافية حول هذا الموضوع، لا تترددي باستشارة الطبيب الذي يمكنه أن يساعدك في أي موضوع يخطر ببالك.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيصل عزايزة يبدأ مزاولة عمله عميدًا لكلية علوم | [321 قراءة]
2 اليوم تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني | [312 قراءة]
3 بطلب أحلام ولجنة تحكيم اراب ايدول: اعادة نادين | [269 قراءة]
4 الناصرة: المرنمة مرفت أشقر تتألق في اختتام مسيرة عيد | [254 قراءة]
5 ترامب : الخسارة الكبيرة لإسرائيل في الأمم المتحدة | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 حملات مغرية الى حد كبير | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب