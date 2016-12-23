اغلاق
اغلاق
أخبار محليات أهالي الطيبة في تظاهرة احتجاجًا على الاتفاقية مع اتحاد مياه وادي عارة

أخبار

المثلث الجنوبي أهالي الطيبة في تظاهرة احتجاجًا على اتفاقية المياه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أهالي الطيبة في تظاهرة احتجاجًا على الاتفاقية مع اتحاد مياه وادي عارة

تأتي هذه المظاهرة استمرارا لسلسلة وقفات نظمها سكان من المدينة بوتيرة اسبوعية، للاعراب عن رفضهم القطعي لانضمام مدينة الطيبة لاتحاد المياه

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-23 14:14:23 A A

شارك العشرات من اهالي مدينة الطيبة اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية ورفع شعارات في ساحة بلدية الطيبة، احتجاجا على الاتفاقية التي ابرمتها بلدية الطيبة مع اتحاد مياه وادي عارة، مؤخرا، معبرين عن رفضهم لهذه الاتفاقية.


خلال المظاهرة

ورفع المشاركون شعارات التي كتب عليها "ابن الطيبة ينادي اسعار الطيبة بالعالي"، "اسعار المي بالعالي وصوت البلد غالي"، وغيرها من الشعارات الاخرى التي تطالب بوقف عمل الاتحاد.

وتأتي هذه المظاهرة استمرارا لسلسلة وقفات نظمها سكان من المدينة بوتيرة اسبوعية، للاعراب عن رفضهم القطعي لانضمام مدينة الطيبة لاتحاد المياه، مطالبين البلدية بايجاد حل آخر لمشكلة المياه في المدينة وعدم التفريط في آبار الطيبة.

كما أشار المواطنون أن "اتفاقية المياه تشمل بنودا تتنافى مع مصلحة الطيبة بشكل عام، ومع مصلحة المواطن بشكل خاص"، على حد تعبيرهم.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 عسفيا: تظاهرة ضد العنف بعد مقتل وجدان أبو حميد | [413 قراءة]
2 غطاس يخضع للتحقيق مرة اخرى بعد رفع حصانته | [407 قراءة]
3 الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريس | [365 قراءة]
4 ليدي- الحيفاوية ميرال شمبور تتألق بأزياء Xsara | [316 قراءة]
5 بلدية شفاعمرو توزع قسائم شرائية للموظفين | [265 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
5 حملات مغرية الى حد كبير | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب