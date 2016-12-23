أهالي الطيبة في تظاهرة احتجاجًا على الاتفاقية مع اتحاد مياه وادي عارة

تأتي هذه المظاهرة استمرارا لسلسلة وقفات نظمها سكان من المدينة بوتيرة اسبوعية، للاعراب عن رفضهم القطعي لانضمام مدينة الطيبة لاتحاد المياه

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

شارك العشرات من اهالي مدينة الطيبة اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية ورفع شعارات في ساحة بلدية الطيبة، احتجاجا على الاتفاقية التي ابرمتها بلدية الطيبة مع اتحاد مياه وادي عارة، مؤخرا، معبرين عن رفضهم لهذه الاتفاقية.



خلال المظاهرة

ورفع المشاركون شعارات التي كتب عليها "ابن الطيبة ينادي اسعار الطيبة بالعالي"، "اسعار المي بالعالي وصوت البلد غالي"، وغيرها من الشعارات الاخرى التي تطالب بوقف عمل الاتحاد.

وتأتي هذه المظاهرة استمرارا لسلسلة وقفات نظمها سكان من المدينة بوتيرة اسبوعية، للاعراب عن رفضهم القطعي لانضمام مدينة الطيبة لاتحاد المياه، مطالبين البلدية بايجاد حل آخر لمشكلة المياه في المدينة وعدم التفريط في آبار الطيبة.

كما أشار المواطنون أن "اتفاقية المياه تشمل بنودا تتنافى مع مصلحة الطيبة بشكل عام، ومع مصلحة المواطن بشكل خاص"، على حد تعبيرهم.