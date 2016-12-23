المقيبلة تستقبل عيد الميلاد بمسيرة بهيجة

بكر زعبي في بيانه:

مسيحيون ومسلمون، مئات السكان من القرية والمنطقة، الجميع شاركوا في المسيرة التي ابدعت فيها كشافة الجلبوع

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بكر زعبي جاء فيه ما يلي: "أجواء بهيجة أكثر من رائعة عاشتها قرية المقيبلة ليلة أمس، حيث نظمت في القرية مسيرة الميلاد احتفالا بعيد الميلاد المجيد".



خلال الاحتفال

وأضاف البيان: "مسيحيون ومسلمون، مئات السكان من القرية والمنطقة، الجميع شاركوا في المسيرة التي ابدعت فيها كشافة الجلبوع، التابعة لحركة الكشافة العربية الدرزية، وفي نهاية المسيرة اجتمع الجميع في ساحة الكنيسة حيث تبادلوا التهاني وتم توزيع الهدايا من قبل "بابا نويل"، وسط فرح كبير".

واختتم البيان: "إدارة المجلس الاقليمي الجلبوع تقدم تهانيها لسكان المقيبلة المسيحيين بمناسبة العيد المجيد ولكل المسيحيين في البلاد والعالم" إلى هنا نصّ البيان.

