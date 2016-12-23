بلدية الناصرة: الناصرة تتصدر لائحة السياحة الوافدة

بلدية الناصرة في بيانها:

الجهد الذي تقوم به بلدية الناصرة ورئيسها بهذا الشأن قد أثمر وأن نهج علي سلام في تسويق مدينة الناصرة كمدينة امنٍ وأمان وذات قيمةٍ سياحية كبرى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "حسب معطيات وزارة السياحة فإن السياحة الداخلية في الدولة قد انخفضت في أغلب المناطق إلا السياحة في مدينة الناصرة وقد وصلتنا قائمة تشير إلى ذلك وفيها مقارنة بين عدد الاسرائيليين الذين ناموا كزائرين بين أول 6 أشهر من عام 2015 وأول 6 أشهر من 2016 فكانت النتيجة أن الناصرة هي الوحيدة من بين 9 مناطق قد ارتفعت بها الأعداد التي حجزت في غرف للمبيت بنسبة 23% هذا عدا فترة الميلاد. وهذا يعني أن مدينة الناصرة هي الوحيدة التي يزداد بها عدد الوافدين للمبيت".

وأضاف البيان: "هذه المعطيات تدل على أنّ الجهد الذي تقوم به بلدية الناصرة ورئيسها بهذا الشأن قد أثمر وأن نهج علي سلام في تسويق مدينة الناصرة كمدينة امنٍ وأمان وذات قيمةٍ سياحية كبرى والمعاملة وحسن الضيافة الذي يبديه النصراويون لكافة الوافدين إلى الناصرة كان له دور في هذا الارتفاع".

واختتم البيان: "الناصرة مدينة حضارية لها أهميتها التاريخية والدينية ويصبو رئيس البلدية علي سلام إلى زيادة الغرف الفندقية فيها إلى 5000 غرفة ضعف العدد الحالي وهو ما يقارب 2500 غرفة الأمر الذي يعني زيادة عدد العاملين في هذا المجال وفتح الفرصة أمام المستثمرين في هذا المجال والقدوم إلى الناصرة باستثماراتهم" إلى هنا نصّ البيان.

