اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية الناصرة: الناصرة تتصدر لائحة السياحة الوافدة

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء البلدية: الناصرة تتصدر لائحة السياحة الوافدة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدية الناصرة: الناصرة تتصدر لائحة السياحة الوافدة

بلدية الناصرة في بيانها:

الجهد الذي تقوم به بلدية الناصرة ورئيسها بهذا الشأن قد أثمر وأن نهج علي سلام في تسويق مدينة الناصرة كمدينة امنٍ وأمان وذات قيمةٍ سياحية كبرى

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-23 12:41:07 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "حسب معطيات وزارة السياحة فإن السياحة الداخلية في الدولة قد انخفضت في أغلب المناطق إلا السياحة في مدينة الناصرة وقد وصلتنا قائمة تشير إلى ذلك وفيها مقارنة بين عدد الاسرائيليين الذين ناموا كزائرين بين أول 6 أشهر من عام 2015 وأول 6 أشهر من 2016 فكانت النتيجة أن الناصرة هي الوحيدة من بين 9 مناطق قد ارتفعت بها الأعداد التي حجزت في غرف للمبيت بنسبة 23% هذا عدا فترة الميلاد. وهذا يعني أن مدينة الناصرة هي الوحيدة التي يزداد بها عدد الوافدين للمبيت".

وأضاف البيان: "هذه المعطيات تدل على أنّ الجهد الذي تقوم به بلدية الناصرة ورئيسها بهذا الشأن قد أثمر وأن نهج علي سلام في تسويق مدينة الناصرة كمدينة امنٍ وأمان وذات قيمةٍ سياحية كبرى والمعاملة وحسن الضيافة الذي يبديه النصراويون لكافة الوافدين إلى الناصرة كان له دور في هذا الارتفاع".

واختتم البيان: "الناصرة مدينة حضارية لها أهميتها التاريخية والدينية ويصبو رئيس البلدية علي سلام إلى زيادة الغرف الفندقية فيها إلى 5000 غرفة ضعف العدد الحالي وهو ما يقارب 2500 غرفة الأمر الذي يعني زيادة عدد العاملين في هذا المجال وفتح الفرصة أمام المستثمرين في هذا المجال والقدوم إلى الناصرة باستثماراتهم" إلى هنا نصّ البيان.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 عسفيا: تظاهرة ضد العنف بعد مقتل وجدان أبو حميد | [373 قراءة]
2 غطاس يخضع للتحقيق مرة اخرى بعد رفع حصانته | [367 قراءة]
3 الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريس | [316 قراءة]
4 ليدي- الحيفاوية ميرال شمبور تتألق بأزياء Xsara | [284 قراءة]
5 بلدية شفاعمرو توزع قسائم شرائية للموظفين | [245 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 الشرطة: إعتقال عربيين من حيفا بشبهة اقتحام محل | [0 مشاركة]
5 حملات مغرية الى حد كبير | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب