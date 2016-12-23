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أخبار محاكم وجنائيات تمديد اعتقال مشتبه من شقيب السلام بسرقة سيارات في بئر السبع والهرب

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النقب شقيب السلام: تمديد اعتقال مشتبه بسرقة سيارات
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تمديد اعتقال مشتبه من شقيب السلام بسرقة سيارات في بئر السبع والهرب

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

بتفتيش سيارة المشتبه عثرت القوات على جهاز تحكم (فتح واقفال) محكم ملائم لأنواع سيارات مختلفة، وكذلك معدات إقتحام ولوحات ترخيص سيارات منسوخة وغيرها

توصلت القوات لإعتقال المشتبه الهارب مع تقدمه بشكوى في الشرطة بالمنطقة هناك مفادها سرقة سيارته، والى كل ذلك تم تمديد اعتقال المشتبه في محكمة الصلح في بئر السبع حتى الاحد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-23 12:42:53 A A

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان ال شرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الجمعة، جاء فيه: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال مشتبه في الثلاثينات من عمره من شقيب السلام في النقب ، الذي كانت قد اعتقلته فجر الخميس الماضي، وهو يتجول في أحد أحياء بئر السبع للاشتباه بضلوعه ب سرقة مركبات هناك وهروبه من القوات التي اوعزت له بالتوقف، مسافرا بسيارته مسرعا حتى شارع رقم 25، حيث ترك السيارة وهرب مترجلا" كما جاء في البيان.


تصوير: الشرطة
 
وأضافت لوبا السمري في بيانها: "هذا، وبتفتيش سيارته عثرت القوات على جهاز تحكم (فتح واقفال) محكم ملائم لأنواع سيارات مختلفة، وكذلك معدات إقتحام ولوحات ترخيص سيارات منسوخة وغيرها. لاحقا توصلت القوات لإعتقال المشتبه الهارب مع تقدمه بشكوى في الشرطة بالمنطقة هناك مفادها سرقة سيارته، والى كل ذلك تم تمديد اعتقال المشتبه في محكمة الصلح في بئر السبع حتى نهار يوم الاحد المقبل على ذمة التحقيقات الجارية" وفقا للبيان.

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