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رياضة وشباب رياضة عالمية مدرب تشيلسي: بلغنا صدارة البريميرليج بشق الأنفس والقادم أعظم

رياضة وشباب

مدرب تشيلسي: بلغنا صدارة البريميرليج بشق الأنفس
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مدرب تشيلسي: بلغنا صدارة البريميرليج بشق الأنفس والقادم أعظم

كونتي:

تشيلسي تجاوز كل التوقعات خلال الموسم الحالي

لا أحد كان يتوقع أن يستمر تشيلسي في صدارة البريميرليج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-23 14:14:22 A A

أكد المدرب أنطونيو كونتي ، أن "ناديه تشيلسي تجاوز كل التوقعات خلال الموسم الحالي"، على الرغم من البداية غير المستقرة، لينفرد الآن بصدارة الترتيب وبحوزته 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول. واعترف مدرب تشيلسي أنّ "لا أحد كان يتوقع أن يستمر تشيلسي في صدارة البريميرليج".


المدرب أنطونيو كونتي
وقال: "حصلنا على الصدارة بشق الأنفس وعلينا الحفاظ عليها. وهذا ليس جديدا بالنسبة لي أو للاعبي الفريق. أعتقد أننا توصلنا للتوازن المناسب والآن نحن على بعد مباراتين فقط من منتصف الموسم وعلينا التعامل مع الضغوط بالطريقة الصحيحة".

ويواجه تشيلسي يوم الإثنين، نادي بورنموث، في مباراة يطمح من خلالها الى تعزيز مسيرة انتصاراته، لكونها ستكون مواجهة هامة لا سيما مع غياب دييجو كوستا ونجولو كانتي. وعن المباراة علق كونتي: "ستكون هامة لنا خصوصا بغياب أهم اللاعبين عنها".

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