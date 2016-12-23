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معلومات الابراج

مولود برج العذراء: لا تضيّق الخناق على من هم حولك
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مولود برج العذراء: لا تضيّق الخناق على من هم حولك

لا تفكر في نفسك فقط، وقدم للآخرين ما تحب أن يقدمه لك الآخرون

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-25 14:17:24 A A

عليك التخلي قليلا والتنازل عن حب السيطرة، فأنت لربما تضيق الخناق على من هم حولك، دون أن تشعر بذلك، ولربما دون عمد. عليك في هذه المرحلة من حياتك تقديم التنازلات، فقد حصلت على الكثير، ولا يمكنك دائما أن تحصل على الأشياء دون أن تمنح أشياء أخرى.



من المهم لك في هذه الأيام أن تنعم بالراحة والهدوء، وأن تدلل نفسك وجسمك، وألا تهمل صحتك اطلاقا لأن أخذ الأمور ببرودة وعدم إعطائها حقك قد ينعكس عليك سلبا في وقت لاحق. ومن هنا كن مسالما ومحضر خير للجميع ومع الجميع، وتعامل برقة وحنان ومحبة مع كل من يحيط بك.

لا تفكر في نفسك فقط، وقدم للآخرين ما تحب أن يقدمه لك الآخرون، وأن تفعل تماما ما يجب أن تقوم به. لا تكن مترددا كثيرا ولا تحاول أن تخسر نفسك لأجل إرضاء الغير، لأنه صعب بل مستحيل ارضاء الناس.

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