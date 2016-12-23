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معلومات الابراج

برج الدلو: عليك معاودة بناء شخصيتك وتطويرها مجددا
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برج الدلو: عليك معاودة بناء شخصيتك وتطويرها مجددا

عليك أن تنضج وتصبح أكثر قوة وقدرة على تحقيق ما ترغب به

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-23 12:32:05 A A

عليك عزيزي أن تبني شخصيتك وتطورها مجددا، وهذا الأمر يحصل عن طريق تدريب نفسك على الهدوء في التفكير واتخاذ قرارات. عليك في هذه الفترة أن تكون اكثر جدية وأن تتحمل مسؤوليات وتحافظ على طموحك وقوتك وصبرك ولا تدع شيئا يهزك أو يجعلك تضطرب.



إن حصل لك سوء، عليك عدم القاء اللوم على الآخرين، بل مراجعة حساباتك، راجع نفسك. تعلم هذه الأيام انه إن أردت ان تغير الآخرين، لن تستطيع ولربما يكون ذلك مستحيلا، وأمّا أن تغير في نفسك، فهذا وارد وممكن، ولكنه يحتاج الى الوقت وقوة الارادة والتصميم.

تذكر أن التغيير لا يحصل كن فيكون، بل يحتاج الى الوقت والتدريب، وهذا ما عليك أن تقوم به في هذه الأيام، حتى تنضج وتصبح أكثر قوة وقدرة على تحقيق ما ترغب به.

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