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منصور عباس: رفضنا الاصطفاف في خندق النظام السوري الفاشي المجرم ووقفنا مع انسانيتنا

منصور عباس:

رفضنا الاصطفاف في خندق نظام فاشي مجرم وخندق جماعات البغي والعدوان ووقفنا بوضوح مع قيمنا وانسانيتنا واسلامنا

من رفضنا الدائم أن نكون ادوات او احجار شطرنج نحرك او نساق الى مصائر ترسم لنا من اعداء الانسانية وانصار الطواغيت بسوط الجلاد او اغراء المال

المدخل الانساني والاخلاقي يجعلك ترى بوضوح محاولة الانقضاض على ثورة الشعب السوري للحرية والكرامة، من قبل الجماعات الارهابية والتكفيرية ذات الخطاب الطائفي

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-23 14:14:22 A نشر: 2016-12-23 14:14:22 A