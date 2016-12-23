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أخبار شريط الاخبار خالد عوض: إقتحام متحف التراث في الناصرة

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خالد عوض: إقتحام متحف التراث في الناصرة

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

نشر: 2016-12-23 11:08:58 A A
إستنكر خالد عوض، مدير متحف التراث، التابع لجمعية الرباط للحفاظ على التراث في الناصرة، "اقتحام المركز وسرقة محتويات ثمينة منه، الليلة الماضية"، معتبرًا في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "أنّنا نحن شعب سرق وطنه، وسرق تراثه وزيّف تاريخه على مرآى من مؤسساتنا الوطنية، والتراث هو خط أحمر، وهذا مشروع نحاول من خلاله رفع مستوى طلابنا وأجيالنا الناشئة، ولا يعقل أن يقوم خفافيش الليل وتجار السوق السوداء والآثار، بعمل مشين، إذ يعتبرون تراثنا سلعة للبيع لزيادة غناهم".
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