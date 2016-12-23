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أخبار محليات خالد عوض: إقتحام متحف التراث في الناصرة وسرقة قطع لا تقدّر بثمن​

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الناصرة والقضاء خالد عوض: إقتحام متحف التراث في الناصرة
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خالد عوض: إقتحام متحف التراث في الناصرة وسرقة قطع لا تقدّر بثمن​

خالد عوض:

نحن شعب سرق وطنه، وسرق تراثه وزيّف تاريخه على مرآى من مؤسساتنا الوطنية

تم اقتحام المتحف في ساعات المساء واستهداف قطع أثرية نادرة وثمينة جدا والتي سرقت بعد أن أنهينا فعالياتنا ونشاطاتنا مع طلاب المدارس

سرقت قطع من الفترة العثمانية والمملوكية، ومجموعة من القطع النقدية الفلسطينية منذ فترة الانتداب البريطاني ولا نستطيع تقدير قيمتها المادية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-23 11:06:18 A A

إستنكر خالد عوض، مدير متحف التراث، التابع لجمعية الرباط للحفاظ على التراث في الناصرة ، "اقتحام المركز وسرقة محتويات ثمينة منه، الليلة الماضية"، معتبرًا في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "أنّنا نحن شعب سرق وطنه، وسرق تراثه وزيّف تاريخه على مرآى من مؤسساتنا الوطنية، والتراث هو خط أحمر، وهذا مشروع نحاول من خلاله رفع مستوى طلابنا وأجيالنا الناشئة، ولا يعقل أن يقوم خفافيش الليل وتجار السوق السوداء والآثار، بعمل مشين، إذ يعتبرون تراثنا سلعة للبيع لزيادة غناهم".


خالد عوض

وقال خالد عوض: "تركنا المعهد وهو بالقرب من مركز الشرطة وبلدية الناصرة، الساعة الخامسة والنصف تقريبًا، من مساء يوم امس الخميس، ويبدو أنه تم اقتحام المتحف في ساعات المساء واستهداف قطع أثرية نادرة وثمينة جدا والتي سرقت بعد أن أنهينا فعالياتنا ونشاطاتنا مع طلاب المدارس".

ولفت إلى أنّه "سرقت قطع من الفترة العثمانية والمملوكية، ومجموعة من القطع النقدية الفلسطينية منذ فترة الانتداب البريطاني، ولا نستطيع تقدير قيمتها المادية، لأنها لا تقدر بثمن".

 

 

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