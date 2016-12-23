إبعاد لوليتش لاعب لاتسيو بعد تصريحاته العنصرية

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، لاعب نادي لاتسيو، البوسني سيناد لوليتش لفترة 20 يومًا، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف يورو بعد تصريحات عنصرية قالها بحق مدافع نادي روما، أنطونيو روديغر، بعد المباراة التي انتهت بفوز لاتسيو بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 04.12.2016.