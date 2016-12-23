إبعاد لوليتش لاعب لاتسيو بعد تصريحاته العنصرية
حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، لاعب نادي لاتسيو، البوسني سيناد لوليتش لفترة 20 يومًا، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف يورو بعد تصريحات عنصرية قالها بحق مدافع نادي روما، أنطونيو روديغر، بعد المباراة التي انتهت بفوز لاتسيو بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 04.12.2016.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك