إبعاد لوليتش لاعب لاتسيو بعد تصريحاته العنصرية

لوليتش أطلق تصريحاته العنصرية بحق الألماني روديغر ووصفه بأنه صاحب البشرة السوداء

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، لاعب نادي لاتسيو ، البوسني سيناد لوليتش لفترة 20 يومًا، وتغريمه بمبلغ 10 آلاف يورو بعد تصريحات عنصرية قالها بحق مدافع نادي روما، أنطونيو روديغر، بعد المباراة التي انتهت بفوز لاتسيو بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 04.12.2016.





وكان لوليتش قد أطلق تصريحاته العنصرية بحق الألماني روديغر ووصفه بأنه صاحب البشرة السوداء، وقال إنه كان يبيع جوارب وأحزمة منذ عامين. واعتبرت المصادر الايطالية هذه التصريحات عنصرية. ويشار إلى أن لاتسيو قدم اعتذاره على ما بدر من لاعبه من تصريحات عنصرية قبل أن يعتذر أيضا اللاعب نفسه.



ويشار إلى أن روديغر (23 عامًا) مولود في برلين لأب ألماني وأم سيراليونية، وبدأ مشواره الاحترافي في شتوتغارت في 2012 قبل أن ينتقل إلى روما العام الماضي.