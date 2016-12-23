الشاملة الرازي إكسال تقوم بتكريم طلابها

مدير المدرسة المربي فهمي دراوشة تجول بين الصفوف وهنأ الطلاب المتفوقين وعبّر امامهم عن فخره بهم

عممت مدرسة الرازي الشاملة في إكسال بيانا ورد فيه: "قامت ادارة مدرسة الرازي الشاملة بتكريم طلابها في المرحلتين الثانوية والاعدادية، وقد تمت التكريمات داخل الصفوف حيث قام كل مربي صف بتسليم شهادات التقدير وهدية رمزية، للطلاب المتفوقين، كما حث كل مربي باقي الطلاب على مضاعفة اجتهادهم لأنه يملكون القدرات لكنها ما زالت كامنة ويجب عليهم استغلالها من اجل رفع مستواهم التعليمي مما يؤدي الى رفع المستوى التعليمي للمدرسة".





وتابع البيان: "خلال فقرات التكريم الصفية تجول مدير المدرسة المربي فهمي دراوشة بين الصفوف وهنأ الطلاب المتفوقين وعبّر امامهم عن فخره بهم وقدم التهاني للطلاب المتفوقين وحث بقية الطلاب على مضاعفة اجتهادهم التعليمي. ولوحظ خلال فقرة التكريم الصفية بأنه يوجد في كل صف عدد كبير من الطلاب اصحاب المعدلات العالية، وهذا شيء بسعدنا كادارة للمدرسة، وشكر مدير المدرسة جميع المربين والمعلمين والمركزين على العطاء والعمل الدؤوب الذي قاموا به خلال الفصل من رفع مستوى الطلاب التعليمي وتمرير المواد التعليمية المخلتفة وبطرق تعليمية مختلفة وجذابة من تنوير الذهون الطلاب. ومن ثم عايد على الطلاب وتمنى للمعلمين سنة ميلادية سعيدة وكل عام والجميع بخير" وفقا للبيان.