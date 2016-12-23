نيمار يتحدث عن مستقبل نجم برشلونة: نأمل أن يوقع ميسي على العقد الجديد ليبقى معنا

نيمار:

سعيد جدًا بما قدمته في الموسم الحالي على الرغم من قلة عدد الأهداف والتي ستأتي بشكل طبيعي

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قال الدولي البرازيلي نيمار ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه يتوقع تجديد زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقده مع النادي الكتالوني، خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكدت إدارة النادي الكتالوني، على رغبتها في الاحتفاظ بنجم الفريق الأول ميسي، على الأقل حتى عام 2022، بعدما حسمت التجديد للثنائي نيمار وسواريز.



نيمار وميسي

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، إلى وجود عدة تكهنات حول مستقبل ميسي والذي ينتهي تعاقده عام 2018، وبالأخص بعد الأزمات الضريبية التي مر بها الصيف الماضي.

وقال نيمار، خلال تصريحات نقلها موقع فور فور تو "نأمل أن يبقى ميسي معنا، أتوقع أنه سيوقع العقد الجديد قريبًا".

وتابع "سعيد جدًا بما قدمته في الموسم الحالي، على الرغم من قلة عدد الأهداف، والتي ستأتي بشكل طبيعي".

وأكد نيمار، أنه يتمنى من العام المقبل أن يتوج فريقه من جديد بالثلاثية التي حققها من قبل في موسم 2014-2015 حين فاز بدوري أبطال أوروبا والليجا وكأس الملك.

وقال نيمار قبل دقائق قليلة من بداية مباراة خيرية أقيمت الليلة الماضية في مدينة ساو باولو البرازيلية "أمنيتي لعام 2017 هي الفوز بكل البطولات والتتويج بثلاثية جديدة".