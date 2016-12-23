كفرمندا: رئيس المجلس يهنىء المعلمين والطلاب

رئيس المجلس:



نرجو أن يستغل طلابنا هذه العطلة للمطالعة في اوقات الفراغ

عمم مجلس كفرمندا بيانا ورد فيه: "بمناسبة يوم المعلم العالمي، يتقدم رئيس مجلس كفرمندا المحلي المهندس طه فوزي زيدان بأحر التهاني وأطيب الامنيات لجميع المعلمين والمعلمات والعاملين في سلك التربية والتعليم. أساتذتنا ومعلماتنا الأفاضل، لكم منا كل الثناء والتقدير على جهودكم الثمينة والقيَمة من أجل الرقي بمسيرة التربية والتعليم في مدارس كفرمندا.



للنَجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدّر جهودكم المضنية، فأنتم أهل للشكر والتقدير، انتم شموعاً تضيء دروب الآخرين عطاءً وآمالاً. كل عام وانتم بخير.



ونتمنى لطلابنا الأعزاء عطلة شتاء سعيدة وممتعة وآمنة، ونرجو أن يستغل طلابنا هذه العطلة للمطالعة في اوقات الفراغ، والعودة بزخم اكبر في الفصل الدراسي الثاني، مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق والتميَز لجميع الطلاب" بحسب البيان.