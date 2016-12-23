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الناصرة والقضاء تكريم المتفوقين في القسطل الابتدائية- الناصرة
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تكريم المتفوقين في القسطل الابتدائية- الناصرة

تخلل الحفل توزيع شهادات تقدير للطلاب المحتفى بهم، ضمن جو من الفرحة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-23 09:01:21 A A

عممت مدرسة القسطل الابتدائية في الناصرة بيانا ورد فيه: "نظمت إدارة مدرسة "القسطل" والهيئة التدريسية فيها بالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب، احتفالًا صباحيًا تكريمًا للطلاب المتفوقين الذين قد أثمرت جهودهم الكبيرة وحصلوا على معدل 95 فما فوق. وكما هو معتاد في نهاية كل فصل دراسي، تم ايضًا تكريم الطلاب ذوي السلوك الحسن والمتزن تقديرًا لكونهم قدوة لزملائهم".


خلال البرنامج

وتابع البيان: "ومن جديد أكدت مديرة المدرسة المربية د. سيرين مجلي-كنانة على "أهمية المثابرة، النشاط، والاجتهاد من اجل حفاظنا كطلاب، معلمين وأهالي على تقدمنا المستمر في مسيرة تعاون وتألّق مشرفة مصدرها التعاون الحقيقي والفعال بين طلابنا ، أعضاء الهيئة التدريسية، العاملين وأعضاء لجنة أولياء أمور الطلاب".

ولفت البيان: "كما وشكرت بدورها جميع المعلمين والطلاب والأهالي على جهودهم خلال الفصل الاول للعام 2016/2017، وخصت بالذكر الطلاب المتفوقين وذويهم الى جانب حثها باقي الطلاب على المثابرة من اجل تحقيق اهدافهم التي حددوها بنفسهم ومن اجل رفع نسبة الطلاب المتفوقين اكثر واكثر. كما عبرت عن تقديرها الكبير لدور لجنة اولياء امور الطلاب الهام والتي تعمل جاهدة ضمن خطة عمل واضحة، من اجل حصاد انجازات مشرفة بمشاركة ادارة المدرسة وطاقم المعلمين".

وجاء في البيان: "وقد تخلل الحفل توزيع شهادات تقدير للطلاب المحتفى بهم، ضمن جو من الفرحة والعطاء والافتخار بحصاد مسيرة العمل المشتركة والمليئة بالتحديات والانجازات على الصعيد التحصيلي والاجتماعي والانساني، هذه المسيرة المستمرة والمتتابعة والمتتالية من عام الى عام. وبعدها قام اعضاء لجنة اولياء امور الطلاب بتوزيع الهدايا القيمة على الطلاب. ومن الجدير بالذكر أن في الفعاليات الصفية ساد جو من الفرح والبهجة والمحبة. واختتم اليوم بتوزيع شهادات التقييم لأهالي الطلاب ضمن حضور مشرف كالمعتاد بنسبة فاقت الـ98% تأكيدًا للتواصل العميق بين المدرسة والاهالي" إلى هنا نص البيان.

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