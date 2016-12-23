الجيش السوري: حررنا حلب من الارهابيين وسنعيد الاستقرار الى كل شبر من أرضنا

القيادة العامة للجيش السوري:

هذا الإنجاز الكبير سيشكل حافزا قويا لمتابعة تنفيذ مهامها الوطنية للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أراضي البلاد

تحرير المدينة يشكل تحولا استراتيجيا ومنعطفا مهما في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى

قال مصدر في رئاسة الأركان السورية إن "جميع المسلحين قد خرجوا من مدينة حلب وأصبحت الآن تحت سيطرة الجيش السوري بالكامل". وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها "تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة".



خلال اجلاء سوريين من حلب



ولفتت قيادة الجيش في بيانها إلى أن "تحرير المدينة يشكل تحولا استراتيجيا ومنعطفا مهما في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى"، مضيفا "أن هذا يؤسس لانطلاق مرحلة جديدة لدحر الإرهاب من جميع الأراضي السورية".

وأكدت القيادة العامة للجيش أن "هذا الإنجاز الكبير سيشكل حافزا قويا لمتابعة تنفيذ مهامها الوطنية للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أراضي البلاد".

وجددت القيادة العامة للجيش دعوتها "لكل من يحمل السلاح إلى أخذ العبرة وترك السلاح".



يذكر أن عشرات الآلاف خرجوا من مناطق شرق حلب خلال الأيام السابقة، في إطار اتفاق روسي تركي إيراني شمل أيضا إجلاء الجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا.

يشار إلى أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران أكدوا، خلال اجتماعهم في موسكو، الثلاثاء الماضي، عزم الدول الثلاث على استكمال عمليات الإجلاء من حلب والفوعة وكفريا ومضايا والزبداني بريف دمشق، والعمل على توسيع نظام وقف إطلاق النار في حلب ليشمل كامل الأراضي السورية.