اندلاع حريقين في ابطن وكريات حاييم وشبهات باضرام النيران عمدا

كايد ظاهر:

تقوم سلطة الاطفاء والانقاذ بالتحقيق في حريق آخر شب في شاحنة في كريات حاييم

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الجمعة أن "حريقًا شبّ فجر اليوم في جرافة في ابطن حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا والتي عملت على اخماد الحريق في حين لم يبلغ عن اصابات، كما ويتم التحقيق في جميع الاتجاهات بما في ذلك امكانية اضرام النار بشكل متعمد. كما تقوم سلطة الاطفاء والانقاذ بالتحقيق في حريق آخر شب في شاحنة في كريات حاييم وطواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق والذي على ما يبدو شب بشكل متعمد"، وفقا للبيان.



مكان الحريق في ابطن- تصوير: سلطة الاطفاء