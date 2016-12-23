مباريات اليوم الجمعة في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

الدرجة الممتازة – الأسبوع 16



عيروني نيشر 15:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في نيشر

هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في اللد

بيتار تل أبيب – الرملة 15:00 مكابي شعرايم (الجمعة) في الرملة

مكابي الاخاء الناصرة 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في عيلوط

الدرجة الأولى – الأسبوع 14

المنطقة الشمالية

هبوعيل بيسان 12:30 مكابي كريات آتا (الجمعة) في بيسان

هبوعيل آسي جلبواع 12:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في تعناخيم

مكابي تسور شالوم 12:45 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في تسور شالوم

نادي كفر كنا 13:15 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في كفر كنا

هبوعيل الخضيرة 13:30 نادي الطيرة (الجمعة) في الخضيرة

عيروني طبريا 13:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في طبريا

مكابي دالية الكرمل 13:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في دالية الكرمل

المنطقة الجنوبية

مكابي يافا 12:00 نادي ديمونا (الجمعة) في حي هتكفا

هبوعيل أزور 12:30 مكابي كريات جات (الجمعة) في أزور

مكابي يفنة 13:00 نادي يافا (الجمعة) في يفنة

هبوعيل هود هشارون 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في رمات هشارون

هبوعيل مرمورك 13:00 بيتار كفار سابا (الجمعة) في مرمورك

نادي شيكون همزراح 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في شيكون همزراح

هكواح رمات جان 13:00 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في رمات جان

هبوعيل محنيه يهودا 13:15 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في محنيه يهودا

الدرجة الثانية – الأسبوع 14

المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل كفر سميع 11:45 نادي كريات يام (الجمعة) في الرامة

بيتار نهاريا 11:45 مكابي شفاعمرو (الجمعة) في نهاريا

الاخاء عكا 13:00 بيتار حيفا (الجمعة) في عكا

بلدي كابول 13:15 مكابي معلوت (الجمعة) في كابول

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل طيرة الكرمل 13:30 مكابي أم الفحم (الجمعة) في حيفا

اتحاد كفر قرع 14:00 مكابي يافة الناصرة (الجمعة) في جسر الزرقاء

هبوعيل رموت منشيه 14:15 نادي دبورية (الجمعة) في رموت منشيه

هبوعيل أم الفحم 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في أم الفحم



المنطقة الجنوبية "أ"

بيتار بيتح تكفا 11:00 شباب الطيبة (الجمعة) في بيتح تكفا

نادي تل أبيب 11:00 رابطة حولون (الجمعة) في تل أبيب

بيتار رمات جان 11:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في رمات جان

هبوعيل جت 12:00 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في باقة الغربية

شمشون تل أبيب 13:00 عيروني كفار يونا (الجمعة) في تل أبيب

هبوعيل نحلات يهودا 13:00 هبوعيل برديسيا (الجمعة) في نحلات يهودا

تسفريريم حولون 13:00 هبوعيل رمات يسرائيل (الجمعة) في حولون

عميشاف بيتح تكفا 13:15 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في بيتح تكفا

المنطقة الجنوبية "ب"

بيتار جفعات زئيف 11:45 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في جفعات زئيف

نادي يفنة 12:00 بيتار معليه أدوميم (الجمعة) في يفنة

شباب رهط 12:00 مكابي نتيفوت (الجمعة) في رهط

عيروني موديعين 12:00 مكابي بئر السبع (الجمعة) في موديعين

نادي القدس 12:30 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في القدس

نادي بئر السبع 12:30 نادي أشدود (الجمعة) في بئر السبع

مكابي سديروت 12:45 هبوعيل ايلات (الجمعة) في سديروت