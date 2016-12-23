مباريات اليوم الجمعة في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي
الدرجة الممتازة – الأسبوع 16
عيروني نيشر 15:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في نيشر
هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في اللد
بيتار تل أبيب – الرملة 15:00 مكابي شعرايم (الجمعة) في الرملة
مكابي الاخاء الناصرة 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في عيلوط
الدرجة الأولى – الأسبوع 14
المنطقة الشمالية
هبوعيل بيسان 12:30 مكابي كريات آتا (الجمعة) في بيسان
هبوعيل آسي جلبواع 12:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في تعناخيم
مكابي تسور شالوم 12:45 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في تسور شالوم
نادي كفر كنا 13:15 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل الخضيرة 13:30 نادي الطيرة (الجمعة) في الخضيرة
عيروني طبريا 13:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في طبريا
مكابي دالية الكرمل 13:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في دالية الكرمل
المنطقة الجنوبية
مكابي يافا 12:00 نادي ديمونا (الجمعة) في حي هتكفا
هبوعيل أزور 12:30 مكابي كريات جات (الجمعة) في أزور
مكابي يفنة 13:00 نادي يافا (الجمعة) في يفنة
هبوعيل هود هشارون 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في رمات هشارون
هبوعيل مرمورك 13:00 بيتار كفار سابا (الجمعة) في مرمورك
نادي شيكون همزراح 13:00 نادي كفر قاسم (الجمعة) في شيكون همزراح
هكواح رمات جان 13:00 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في رمات جان
هبوعيل محنيه يهودا 13:15 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في محنيه يهودا
الدرجة الثانية – الأسبوع 14
المنطقة الشمالية "أ"
هبوعيل كفر سميع 11:45 نادي كريات يام (الجمعة) في الرامة
بيتار نهاريا 11:45 مكابي شفاعمرو (الجمعة) في نهاريا
الاخاء عكا 13:00 بيتار حيفا (الجمعة) في عكا
بلدي كابول 13:15 مكابي معلوت (الجمعة) في كابول
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل طيرة الكرمل 13:30 مكابي أم الفحم (الجمعة) في حيفا
اتحاد كفر قرع 14:00 مكابي يافة الناصرة (الجمعة) في جسر الزرقاء
هبوعيل رموت منشيه 14:15 نادي دبورية (الجمعة) في رموت منشيه
هبوعيل أم الفحم 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في أم الفحم
المنطقة الجنوبية "أ"
بيتار بيتح تكفا 11:00 شباب الطيبة (الجمعة) في بيتح تكفا
نادي تل أبيب 11:00 رابطة حولون (الجمعة) في تل أبيب
بيتار رمات جان 11:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في رمات جان
هبوعيل جت 12:00 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في باقة الغربية
شمشون تل أبيب 13:00 عيروني كفار يونا (الجمعة) في تل أبيب
هبوعيل نحلات يهودا 13:00 هبوعيل برديسيا (الجمعة) في نحلات يهودا
تسفريريم حولون 13:00 هبوعيل رمات يسرائيل (الجمعة) في حولون
عميشاف بيتح تكفا 13:15 الشعاع كفر قاسم (الجمعة) في بيتح تكفا
المنطقة الجنوبية "ب"
بيتار جفعات زئيف 11:45 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في جفعات زئيف
نادي يفنة 12:00 بيتار معليه أدوميم (الجمعة) في يفنة
شباب رهط 12:00 مكابي نتيفوت (الجمعة) في رهط
عيروني موديعين 12:00 مكابي بئر السبع (الجمعة) في موديعين
نادي القدس 12:30 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في القدس
نادي بئر السبع 12:30 نادي أشدود (الجمعة) في بئر السبع
مكابي سديروت 12:45 هبوعيل ايلات (الجمعة) في سديروت