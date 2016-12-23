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رياضة وشباب رياضة عالمية روما يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على كييفو فيرونا

رياضة وشباب

روما يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على كييفو فيرونا
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روما يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على كييفو فيرونا

رفع روما رصيده إلى النقطة 38 واستعاد نغمة الانتصارات بعد سقوطه الجولة الماضية أمام يوفنتوس المتصدر برصيد 42 نقطة وما زال لديه لقاء إضافي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2016-12-23 07:32:22 A A

 حقق روما فوزاً مستحقاً على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو ضمن إطار الجولة 18 من بطولة الدوري الإيطالي.

 

واستغل فييرونا الفرصة الوحيدة التي سنحت له طوال المباراة ليسجل هدف افتتاح التسجيل بحلول الدقيقة 37 عن طريق دي جوزمان، قبيل أن يسجل ستيفان الشعراوي هدف التعادل عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بكل براعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.واصل روما فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق إدين دجيكو في الدقيقة 52، قبيل أن يختتم البديل بيروتي مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء.ورفع روما رصيده إلى النقطة 38 واستعاد نغمة الانتصارات بعد سقوطه الجولة الماضية أمام يوفنتوس المتصدر برصيد 42 نقطة وما زال لديه لقاء إضافي.

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