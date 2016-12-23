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أخبار محليات عبد العزيز زعبي يستلم مهام التفتيش لمساجد قرية كفرمندا

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شفاعمرو والقضاء عبد العزيز زعبي يستلم مهام التفتيش لمساجد قرية كفرمند
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عبد العزيز زعبي يستلم مهام التفتيش لمساجد قرية كفرمندا

 تحدث كارم عن فتره وجوده في كفرمندا وكوكب والضميدة وقال ان الموظفين من الائمه والمؤذنين في هذه القرى الثلاث قاموا بمسؤلياتهم ومهامهم دون مشاكل تذكر وانه كان على علاقة طيبة مع الموظفين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-23 00:36:04 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" تم مؤخرا في مكتب التقوى بجانب المسجد القديم نقل مهام التفتيش لمساجد قرية كفرمندا من كارم حجاجره الى عبد العزيز زعبي.وقد حضر الاجتماع الشيخ احمد. زيدان امام المسجد القديم والشيخ محمد حلومه امام مسجد النور والشيخ عبد الهادي قدح امام مسجد الهدى وفرج زيدان مؤذن مسجد النور ومأمون عيساوي مؤذن المسجد القديم وحسن حجيرات مؤذن مسجد الضميدة ومصطفى عوده مؤذن مسجد كوكب ".



واضاف البيان :" قد تحدث كارم عن فتره وجوده في كفرمندا وكوكب والضميدة وقال ان الموظفين من الائمه والمؤذنين في هذه القرى الثلاث قاموا بمسؤلياتهم ومهامهم دون مشاكل تذكر وانه كان على علاقة طيبة مع الموظفين بشكل خاص ومع أهالي هذه القرى بشكل عام وتمنى لعبد العزيز التوفيق والسداد اما عبد العزيز زعبي فقد شكر كارم واثنى على الجهود التى يقدمها لخدمه الائمه والمؤذنين والمساجد وانه مخلص في عمله وان انتقال مهام التفتيش لبلد من مفتش الى اخر ما هو الا إجراءات إدارية فحسب وقال عبد العزيز انه هو وكارم وجميع المفتشين في الدائرة يعملون بنفس الروح ونفس المقاييس لاعانة الموظف على مهامه ليقوم بها على أتم وجه" . 

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