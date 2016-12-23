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جامعات / مدارس اخبار المدارس محاضره عن التبرع بالأعضاء والدم في مدرسة ابن سينا الأعداديه في قرية نحف

جامعات / مدارس

الشاغور نحف:التبرع بالأعضاء والدم في ابن سينا
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محاضره عن التبرع بالأعضاء والدم في مدرسة ابن سينا الأعداديه في قرية نحف

 بدا الطلاب بمشاهدة فيلم قصير عن التبرع بالأعضاء وبعدها قام الممرض بهاء قشقوش مدير مركز قشقوش للخدمات الطبية بإلقاء محاضرة لمدة نصف ساعة عن جهاز الدم وتركيبته وأنواعه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-23 00:30:35 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" اقيم في مدرسة ابن سينا الأعدادية في نحف محاضرة لطلاب الطبيب الصغير في المدرسة بموضوع التبرع بالأعضاء والدم وذالك تحت إشراف وتعاون مركز قشقوش للخدمات الطبية. وتاتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات المشروع الذي يضم فعاليات تشريح أعضاء جسم طبيعية وفعالية الانعاش والنزيف والكسور ".

 

وتابع البيان :" بدا الطلاب بمشاهدة فيلم قصير عن التبرع بالأعضاء وبعدها قام الممرض بهاء قشقوش مدير مركز قشقوش للخدمات الطبية بإلقاء محاضرة لمدة نصف ساعة عن جهاز الدم وتركيبته وأنواعه وكيفية تلائم وجبات الدم من شخص لآخر. وبعد المحاضرة لبهاء قشقوش قامت الممرضة بنينا بواتينك الممرضه الرئيسية في مستشفى صفد بإلقاء محاضرة عن التبرع بالأعضاء والدم لمدة ساعة كاملة ومن خلالها شرحت وتكلمت عن أهمية التبرع بالأعضاء والدم وكيف يمكن من خلال تبرعنا بالدم والاعضاء ان ننقذ حياة انسان اخر،وأكملت المحاضرة بشرحها عن طريقة التبرع بالأعضاء وعن شركة ايدي المسؤولة عن التبرع بالأعضاء في دولة اسرائيل.
وهذا ويتقدم مركز قشقوش للخدمات الطبية برئاسة بهاء قشقوش بالعرفان والشكر الجزيل لكل من مدير المدرسة الاستاذ محمد نوح عبدالغني والأستاذ محمود ابو صالح مركز المشروع من قبل المدرسة على جهودهم وعملهم وكل ما قدموه لانجاح هذا اليوم والمشروع بشكل عام فلكم جزيل الشكر والتقدير".

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