تقديم موعد مسيرة الميلاد في الناصرة يوم السبت الى الساعة 12:30 ظهرًا بسبب حالة الطقس

ستقام المسيرة يوم السبت الموافق 24.12 الساعة 12:30 ظهراً من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وانتهاءً في منطقة الكنائس،

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صحفي هام من جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية في الناصرة جاء فيه :" تقرر تقديم مسيرة الميلاد للساعة 12:30 يوم السبت 24.12.2016 . بناء على حالة الطقس المتوقعة يوم السبت 24.12 ، وبعد عدة مشاورات ودراسات اجرتها الجمعية مع الراصد الجوي، تبين بشكل شبه مؤكد ان الطقس سيكون ماطراً يوم السبت من الساعة الرابعة بعد الظهر! وعليه، ورغبة منا في المحافظة على سلامة اطفالنا وأبنائنا المشاركين والمشاهدين للمسيرة، والاحتفال بمسيرة العيد بشكل لائق، قررنا في جمعية الموكب تقديم ساعة بدء المسيرة للساعة 12:30 بدل الساعة الثالثة ".



واضاف البيان :" قد انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد الرابعة والثلاثون التي تقوم بتنظيمها بالتعاون مع منظمة الكشاف الكاثوليكي وبلدية الناصرة وشرطة المدينة، حيث ستقام المسيرة يوم السبت الموافق 24.12 الساعة 12:30 ظهراً من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، وانتهاءً في منطقة الكنائس، وسيشارك في هذه المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وسرايا الكشاف، المدارس ألأهلية النوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية ورؤساء الأديان وجمع غفير من أهالي المدينة وضيوفها، وسيرافقها عدد كبير من السيارات المزينة، والبالونات وبمشاركة رمز العيد بابا نويل ".



وتابع البيان :" كانت الجمعية قد عقدت عدة اجتماعات مع المؤسسات المشاركة في المسيرة، بلدية الناصرة وشرطة الناصرة لمراجعة التفاصيل النهائية للمسيرة والتنسيق بين جميع العاملين والمشاركين فيها من اجل ضمان نجاحها ومشاركة اكبر عدد من الجمهور فيها.وتأتي هذه المسيرة احتفالاً بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وترمز الى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل الفي عام من مدينة البشارة الناصرة الى مدينة المهد بيت لحم حيث تم هناك حدث الميلاد. وستنتهي المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس، تلقى فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل أصحاب السيادة المطارنة وسعادة رئيس بلدية الناصرة، وتُسمع التراتيل الميلادية وتطلق الألعاب النارية التي تقدمها وزارة السياحة مشكورة .بهذه المناسبة الطيبة نعلن للمواطنين الكرام بأنه سيتم وضع الحواجز في طريق المسيرة في شارع بولس السادس الذي سيغلق ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ".ندعو الجمهور الكريم للمشاركة في هذه المسيرة التي تعبر عن وحدة هذه المدينة بكل فئاتها وحاراتها، وتدعو المحلات التجارية لتزيين واجهاتها احتفالاً بالعيد. تتمنى للجميع عيد ميلاد وكل عام وانتم بخير".