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أخبار محليات الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريسماس ماركت

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الناصرة والقضاء الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريس
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الناصرة: مشاركة الآلاف في اليوم الثالث من مهرجان كريسماس ماركت

رصدت كاميرا تلفزيون العرب الأجواء الاحتفالية المميزة وآراء المحتفلين في العيد الذي توافدوا للأكشاك للإستمتاع بهذا اليوم الشّيق

من: نزار عليمي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 23:41:37 A A

على أنغام الموسيقى وبأجواء رائعة، إفتتح مساء الخميس، اليوم الثالث على التوالي، مهرجان سوق الميلاد "كريسماس ماركت"، وذلك بمشاركة الآلاف من أهالي الناصرة والمنطقة الذين توافدوا الى ساحة البشارة في المدينة. والجدير بالذكر أن المهرجان سيستمر حتى يوم الاحد، بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلاديّة.

 

كما ورصدت كاميرا تلفزيون العرب الأجواء الاحتفالية المميزة وآراء المحتفلين في العيد الذي توافدوا للأكشاك للإستمتاع بهذا اليوم الشّيق، وبعدها توجهوا الى ساحة البشارة للإستماع ولمشاهدة الفقرات الفنيّة الغنائيّة ومنها الكوميديّة.

هذا، وتميّز حفل اليوم بحضور العديد من الفنانين المحليين، وأبرزهم الفنان محمد أسدي، والفنان فراس سعد وفرقة نغمات، والفنانين عادل زكريا وسوزان لولو ونيكول ميخائيل وراوي سروجي، والفنان فادي شدّاد الذين قدّم باقة من أجمل الأغاني الطربيّة، ومسك الختام كان للفنان زهير فرنسيس وفرقته الموسيقيّة، كما وتولت عرافة الإحتفال الاعلاميّة رنا صليبا.

إستمعوا الى الوصلة الغنائيّة للفنان النصراوي فادي شدّاد

صور خلال اليوم الثالث من إحتفالات الكريسماس ماركت - النّاصرة


الفنان فراس سعد


الفنان فادي شدّاد


الفنان زهير فرنسيس


الفنان محمد أسدي

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