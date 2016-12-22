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رياضة وشباب رياضة محلية مسؤولو الاخاء ورئيس البلدية يكرمون مؤنس دبور وأحمد عابد والدخول مجانا

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء مسؤولو الاخاء ورئيس البلدية يكرمون مؤنس دبور وأحمد
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مسؤولو الاخاء ورئيس البلدية يكرمون مؤنس دبور وأحمد عابد والدخول مجانا

أعلنت ادارة الفريق النصراوي عن مواصلة دخول المشجعين مجانا الى لمباريات البيتية، بهدف استقطاب أكبر عدد منهم الى هذا اللقاء، واحتفالا بالنجمين المكرمين

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 20:02:28 A A

سوف يقوم مسؤولو فريق مكابي الاخاء الناصرة ورئيس البلدية علي سلام بتكريم النجمين مؤنس دبور وأحمد عابد قبل المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في دوري الدرجة الممتازة - أولى مباريات جولة الاياب. ويثمّن النصراويون عاليا نجاح ابني الفريق في سماء الكرة العالمية والمحلية، حيث يبرز مؤنس دبور مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، ويتقلد أحمد عابد شارة الكابتن في فريق الدرجة العليا هبوعيل كريات شمونة.ولذلك أعلنت ادارة الفريق النصراوي عن مواصلة دخول المشجعين مجانا الى لمباريات البيتية، بهدف استقطاب أكبر عدد منهم الى هذا اللقاء، واحتفالا بالنجمين المكرمين. 

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