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أخبار محليات عسفيا: تظاهرة حاشدة ضد العنف بعد مقتل الفتاة وجدان ابو حميد من كفرسميع

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حيفا والمنطقة عسفيا: تظاهرة حاشدة ضد العنف بعد مقتل وجدان
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عسفيا: تظاهرة حاشدة ضد العنف بعد مقتل الفتاة وجدان ابو حميد من كفرسميع

تم رفع الشعارات المناهضة للعنف

من: سليمان حلبي ومحاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

جرت مساء الخميس ، في بلدة عسفيا ، تظاهرة احتجاجية بعد مقتل الفتاة وجدان ابو حميد من بلدة كفرسميع - كسرى قبل عدة ايام . وشارك في التظاهرة العديد من شبان ونساء البلدة رافعين الشعارات التي تدعو الى وقف العنف والقتل في المجتمع . 

واكد المتظاهرون:"  الوجدان فينا يستصرخ ، لن نسكت وكفى عنفا في مجتمعنا  ولا لن نسمح ابدا باستمرار العنف ضد النساء ولا ضد اي شخص كان ولنقف ضد العنف جميعنا ولننظف مجتمعنا من هذه الافة".وقالت احدى المشاركات في التظاهرة :"كان لا بد من هذه الوقفة لنقول لمجتمعنا نحن لا نرضى بالعنف نهجا وكان مهم لشبابنا ان نقف مثل هذه الوقفة لنقول لهم نحن لا نرضى بالعنف كركيزة وكان مهم جدا لنا ان نقول لاطفالنا ان العنف ليس طريقنا ولا نعتمده اساسا في حياتنا وكان لا بد ان نقف من اجل عماد ابو ركن ومن اجل وجدان ابو حميد ومن اجل كل الذين قتلوا غدرا ومن اجل مئات النساء اللواتي قتلت لانهن نساء ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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