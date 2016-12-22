أسفرت قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة بمشاركة فرق الدرجة العليا عن المباريات التالية، على أن تجرى في السادس والسابع من شهر كانون الثاني المقبل.



خلال احدى المباريات

بيتار القدس – هبوعيل كفار سابا

مكابي حيفا – مكابي بيتح تكفا

هبوعيل حيفا - نادي كفر قاسم

مكابي شعرايم - اتحاد أبناء سخنين

هبوعيل هود هشارون – هبوعيل كريات شمونة

هبوعيل بئر السبع - مكابي تسور شالوم

هبوعيل اكسال - نادي أشدود

هبوعيل رعنانا – مكابيالاخاء الناصرة

هبوعيل عكا - بني يهودا تل أبيب

هبوعيل شباب اللد – مكابي تل أبيب

مكابي نتانيا - هبوعيل ريشون لتسيون

مكابي كريات آتا - هبوعيل رمات جان

بيتار تل أبيب - هبوعيل نتسيرت عيليت

هبوعيل أشكلون - مكابي يافا

هبوعيل تل أبيب - هبوعيل رمات هشارون

هبوعيل القدس - هبوعيل العفولة