قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة
أسفرت قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة بمشاركة فرق الدرجة العليا عن المباريات التالية، على أن تجرى في السادس والسابع من شهر كانون الثاني المقبل.
خلال احدى المباريات
بيتار القدس – هبوعيل كفار سابا
مكابي حيفا – مكابي بيتح تكفا
هبوعيل حيفا - نادي كفر قاسم
مكابي شعرايم - اتحاد أبناء سخنين
هبوعيل هود هشارون – هبوعيل كريات شمونة
هبوعيل بئر السبع - مكابي تسور شالوم
هبوعيل اكسال - نادي أشدود
هبوعيل رعنانا – مكابيالاخاء الناصرة
هبوعيل عكا - بني يهودا تل أبيب
هبوعيل شباب اللد – مكابي تل أبيب
مكابي نتانيا - هبوعيل ريشون لتسيون
مكابي كريات آتا - هبوعيل رمات جان
بيتار تل أبيب - هبوعيل نتسيرت عيليت
هبوعيل أشكلون - مكابي يافا
هبوعيل تل أبيب - هبوعيل رمات هشارون
هبوعيل القدس - هبوعيل العفولة