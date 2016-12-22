اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة

رياضة وشباب

قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-22 19:38:32 A A

أسفرت قرعة مباريات المرحلة الثامنة – دور 32 في مسابقة كأس الدولة بمشاركة فرق الدرجة العليا عن المباريات التالية، على أن تجرى في السادس والسابع من شهر كانون الثاني المقبل.


خلال احدى المباريات 

بيتار القدس – هبوعيل كفار سابا
مكابي حيفا – مكابي بيتح تكفا
هبوعيل حيفا - نادي كفر قاسم
مكابي شعرايم - اتحاد أبناء سخنين
هبوعيل هود هشارون – هبوعيل كريات شمونة
هبوعيل بئر السبع - مكابي تسور شالوم
هبوعيل اكسال - نادي أشدود
هبوعيل رعنانا – مكابيالاخاء الناصرة
هبوعيل عكا - بني يهودا تل أبيب
هبوعيل شباب اللد – مكابي تل أبيب
مكابي نتانيا - هبوعيل ريشون لتسيون
مكابي كريات آتا - هبوعيل رمات جان
بيتار تل أبيب - هبوعيل نتسيرت عيليت
هبوعيل أشكلون - مكابي يافا
هبوعيل تل أبيب - هبوعيل رمات هشارون
هبوعيل القدس - هبوعيل العفولة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: الآلاف في مهرجان الكريسماس ماركت | [173 قراءة]
2 برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي | [163 قراءة]
3 عظيم ميلادك/ بقلم: عطاالله حايك | [140 قراءة]
4 نتنياهو وعلاج جرحى حلب/ عبد الباري عطوان | [126 قراءة]
5 بايرن ميونخ يستعيد صدارة البوندسليجا | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب