الشاباك: احباط عمليات تفجيرية انتحارية كبيرة في حيفا والقدس بعد اعتقال خلية لحماس

بيان الشاباك :



هذه الخلية كانت تخطط وتعمل للقيام بعمليات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بإسرائيل وايضا تنفيذ هجمات اطلاق النار في يهودا والسامرة. وعليه قامت قوات الامن المختلفة باعتقال أعضائها، وأحباط أنشطتها قبل أن يتمكنوا من تحقيق نواياهم للهجوم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جهاز الامن العام (الشاباك) جاء فيه :" سمح بالنشر ، اليوم الخميس، أن الشاباك بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي وشرطة يهودا والسامرة، كشفوا في الأشهر الأخيرة، بنية تحتية لحركة حماس تعمل في نطاق واسع، بمنطقة نابلس والضفة الغربية ولديها عشرات النشطاء ".





وجاء في بيان الشاباك :" ان هذه الخلية كانت تخطط وتعمل للقيام بعمليات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بإسرائيل وايضا تنفيذ هجمات اطلاق النار في يهودا والسامرة. وعليه قامت قوات الامن المختلفة باعتقال أعضائها، وأحباط أنشطتها قبل أن يتمكنوا من تحقيق نواياهم للهجوم ".

واضاف البيان :" ان معظم المعتلقين هم سجناء امنيين سابقين قضوا فترات سجن مختلفة في الماضي، لتورطهم في هجمات الإرهابية وأنشطة ارهابية ضد إسرائيل.وكجزء من التحقيقات في الشاباك خلال الاشهر الاخيرة ،تم الكشف عن انشاء معمل للمتفجرات في نابلس، والذي تم اعداد العديد من القنابل والمواد المتفجرة، والتي كان سيتم استخدامها في هجمات انتحارية في القدس وحيفا، ووضع قنابل في محطات الحافلات وايضا شراء بنادق ام 16 لاطلاق النار على مواطنين اسرائيليين".

واضاف البيان :" من اجل العمليات الانتحارية تم تجنيد اربعة نتحاريين، والذين كان من المفترض أن يحملوا متفجرات على أجسادهم وتنفيذ هجمات في المناطق المزدحمة في القدس وحيفا.وأثناء الاستجواب قام المعتقلين بتسليم عناصر الشاباك ، متفجرات جاهزة للتشغيل والمتفجرات المخصصة للهجمات الانتحارية، وكذلك انوع مختلفة من الاسلحة منها M16.



احد اعضاء التحقيق في الشاباك قال :" الحديث يدور حول خلية تابعة لحركة حماس ولولا احباط المخططات في الوقت المناسب ، لكانت نتائج العمليات الانتحارية صعبة بحق المواطنين الابرياء ، ويكشف هذا التحقيق، مرة أخرى، على بذ منظمة حماس الارهابية قصارى جدها ، لإنشاء البنية التحتية في الضفة الغربية بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل ".