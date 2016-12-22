اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشاباك: احباط عمليات تفجيرية انتحارية كبيرة في حيفا والقدس بعد اعتقال خلية لحماس

أخبار

الضفة الغربية الشاباك: احباط عمليات تفجيرية انتحارية كبيرة في حيفا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشاباك: احباط عمليات تفجيرية انتحارية كبيرة في حيفا والقدس بعد اعتقال خلية لحماس

بيان الشاباك :

 هذه الخلية  كانت تخطط وتعمل للقيام بعمليات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بإسرائيل وايضا تنفيذ هجمات اطلاق النار في يهودا والسامرة. وعليه قامت قوات الامن المختلفة باعتقال أعضائها، وأحباط أنشطتها قبل أن يتمكنوا من تحقيق نواياهم للهجوم 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جهاز الامن العام (الشاباك) جاء فيه :" سمح بالنشر ، اليوم الخميس، أن الشاباك بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي وشرطة يهودا والسامرة، كشفوا في الأشهر الأخيرة، بنية تحتية لحركة حماس تعمل في نطاق واسع، بمنطقة نابلس والضفة الغربية ولديها عشرات النشطاء ".



وجاء في بيان الشاباك :" ان هذه الخلية  كانت تخطط وتعمل للقيام بعمليات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بإسرائيل وايضا تنفيذ هجمات اطلاق النار في يهودا والسامرة. وعليه قامت قوات الامن المختلفة باعتقال أعضائها، وأحباط أنشطتها قبل أن يتمكنوا من تحقيق نواياهم للهجوم ".
واضاف البيان :" ان معظم المعتلقين هم سجناء امنيين سابقين قضوا فترات سجن مختلفة في الماضي، لتورطهم في هجمات الإرهابية وأنشطة ارهابية ضد إسرائيل.وكجزء من التحقيقات في الشاباك خلال الاشهر الاخيرة ،تم الكشف عن انشاء معمل للمتفجرات في نابلس، والذي تم اعداد العديد من القنابل والمواد المتفجرة، والتي كان سيتم استخدامها في هجمات انتحارية في القدس وحيفا، ووضع قنابل في محطات الحافلات وايضا شراء بنادق ام 16 لاطلاق النار على مواطنين اسرائيليين".
واضاف البيان :" من اجل العمليات الانتحارية تم تجنيد اربعة نتحاريين، والذين كان من المفترض أن يحملوا متفجرات على أجسادهم وتنفيذ هجمات في المناطق المزدحمة في القدس وحيفا.وأثناء الاستجواب قام المعتقلين بتسليم عناصر الشاباك ، متفجرات جاهزة للتشغيل والمتفجرات المخصصة للهجمات الانتحارية، وكذلك انوع مختلفة من الاسلحة منها M16. 


احد اعضاء التحقيق في الشاباك قال :" الحديث يدور حول خلية تابعة لحركة حماس ولولا احباط المخططات في الوقت المناسب ، لكانت نتائج العمليات الانتحارية صعبة بحق المواطنين الابرياء ، ويكشف هذا التحقيق، مرة أخرى، على بذ منظمة حماس الارهابية  قصارى جدها ، لإنشاء البنية التحتية في الضفة الغربية بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل ".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: الآلاف في مهرجان الكريسماس ماركت | [175 قراءة]
2 برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي | [163 قراءة]
3 عظيم ميلادك/ بقلم: عطاالله حايك | [140 قراءة]
4 نتنياهو وعلاج جرحى حلب/ عبد الباري عطوان | [127 قراءة]
5 بايرن ميونخ يستعيد صدارة البوندسليجا | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب