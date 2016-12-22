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أخبار عربية وعالمية ترامب يوجّه دعوة لأوباما: عليك إستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة والقدس

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ترامب يدعو لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ضد الاستيطان
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ترامب يوجّه دعوة لأوباما: عليك إستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة والقدس

مواقع عبرية:

نتنياهو وجّه دعوة لوزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" للاجتماع لبحث التصويت على مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن الدولي والذي سيتم التصويت عليه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-22 23:41:44 A A

أكدت بعض الواسئل الاعلاميّة الأمريكيّة الخميس أنّ "الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب قام بتوجيه دعوة خاصّة الرئيس المنتهية ولاياته باراك أوباما ، وذلك بهدف إستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية".


باراك أوباما

جاء هذا الموقف من الرئيس المُنتخب بعد ما نشرت وسائل اعلام خاصة اسرائيلية تظهر تخوف اسرائيل من عدم استخدام الفيتو الأمريكي اليوم الخميس أثناء التصويت على مشروع القرار، حيث سارع الرئيس المنتخب لتوجيه دعوة صريحة للرئيس الحالي اوباما لضرورة استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

وفي هذا السياق ذكرت مواقع عبرية بأن "رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو وجّه دعوة لوزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" للاجتماع، لبحث التصويت على مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن الدولي والذي سيتم التصويت عليه اليوم، وجاء هذا الاجتماع وسط تخوفات الحكومة الاسرائيلية بعدم التزام ادارة الرئيس الأمريكي اوباما بالتعهدات التي قدمتها لاسرائيل، والمتمثلة باحباط أي قرار أو توجه احادي الجانب ضد اسرائيل".


دونالد ترامب

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