اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية تأجيل تصويت مجلس الأمن ضد الإستيطان في الضفة الغربية بطلب من السيسي

أخبار

رسميًا: تأجيل تصويت مجلس الأمن ضد الإستيطان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تأجيل تصويت مجلس الأمن ضد الإستيطان في الضفة الغربية بطلب من السيسي

  مشروع القرار كانت قدمته مصر وهو يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

مصدر مقرب من السيسي :

إسرائيل طلبت من مصر أيقاف الجلسة المقررة في مجلس الأمن

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

أعلن، مساء اليوم الخميس، عن تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الإستيطان ال إسرائيل ي في الاراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية) إلى اجل غير مسمى. علمًا أنّه كان من المقرر إجراء التصويت في مجلس الأمن مساء اليوم، ويأتي التأجيل بطلب من الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال دبلوماسي غربي في تصريحات لوكالة رويترز أنّ:"السيسي طلب من ممثليه في الأمم المتحدة تأجيل التصويت"،  وقد أكد مسؤولون إسرائليون بدورهم الأمر. بينما أوضح مصدر مقرب من السيسي أنّ "إسرائيل طلبت من مصر أيقاف الجلسة المقررة في مجلس الأمن". وعلى ما يبدو فإنّ  وزير الخارجية الامريكية جون كيري قد ألغى خطابه المقرر ايضًا.

يذكر أنّ مشروع القرار كانت قدمته مصر وهو يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ووفقا للوثيقة التي وزعها ممثلو مصر، فإن مشروع القرار يطالب إسرائيل بـ "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

هذا، وينص مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات "ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي". ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلا خطيرا يحول دون تطبيق حل الدولتين".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: الآلاف في مهرجان الكريسماس ماركت | [174 قراءة]
2 برشلونة يكتسح إيركوليس بسباعية ويبلغ ثمن نهائي | [163 قراءة]
3 عظيم ميلادك/ بقلم: عطاالله حايك | [140 قراءة]
4 نتنياهو وعلاج جرحى حلب/ عبد الباري عطوان | [126 قراءة]
5 بايرن ميونخ يستعيد صدارة البوندسليجا | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب