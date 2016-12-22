بلدية شفاعمرو توزع قسائم شرائية للموظفين للعام الثاني على التوالي

افتتح اللقاء وأداره الصحافي حسين الشاعر، تلاه كلمة معايدة من قبل رئيس البلدية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية شفاعمرو ، جاء فيه: "قامت بلدية شفاعمرو بالتعاون مع لجنة الموظفين فيها وللعام الثاني على التوالي بتوزيع مبلغ 150 ألف شيقل على جميع الموظفين والعاملين فيها ( قسيمة شرائية بمبلغ 300 شيقل لكل موظف وعامل). وحضر اللقاء رئيس البلدية أمين عنبتاوي ومدير عام البلدية الدكتور كمال شوفانية وأعضاء من المجلس البلدية ورئيس وأعضاء لجنة الموظفين في البلدية".



خلال اللقاء

وأضاف البيان: "افتتح اللقاء وأداره الصحافي حسين الشاعر، تلاه كلمة معايدة من قبل رئيس البلدية الذي أكد: إن المجلس البلدي أوعز من العام الماضي الالتزام بهذه الخطوة المباركة على أن تكون هذه المكافأة سنوية لحث الموظفين على العطاء بكل تفانٍ للبلدية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".



وتابع البيان: "كما تقدم رئيس البلدية التهاني لجميع المحتفلين بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف مشددًا على أن أي عيد في شفاعمرو لأية طائفة هو عيد للجميع ولكل شفاعمرو. تلاه كلمة مدير عام البلدية د. كمال شوفانية مرحبًا بالحضور وقدم التهاني للموظفين بمناسبة الأعياد المجيدة والمولد النبوي الشريف. كما تحدث رئيس لجنة الموظفين عزيز سواعد فشكر رئيس البلدية والمجلس البلدي على هذه الالتفاتة الطيبة وقدم التهاني بالأعياد. واستمتع الحضور بفقرة فنية "ستاند آب" قدمها الفنان الكوميدي حنا شماس، ثم اختتم الحفل بتوزيع القسائم الشرائية على الموظفين" وفقا للبيان.